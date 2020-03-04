Преступников, ограбивших за одну ночь троих, задержали полицейские
Несколько дней потребовалось сотрудникам полиции, чтобы напасть на след преступников, ограбивших 3 человек в городе Бодайбо.
На преступление молодые люди решились 24 февраля. После веселого застолья трое злоумышленников вышли на улицу ночью. Первой жертвой они выбрали местного жителя. Подойдя к нему, мужчины напали на прохожего: стали избивать его, а затем вытащили сотовый телефон. Но на этом преступники не остановились.
«После трое молодых людей напали на двух трудовых мигрантов. Действовали по той же схеме: избили, украли телефон и деньги», сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. «Во время драки к грабителям присоединился прохожий, который принялся помогать злоумышленникам».
Преступников удалось задержать по горячим следам. Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Возбуждено 2 уголовных дела по статье «Разбой, совершенное группой лиц с применением насилия». Расследование продолжается.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU