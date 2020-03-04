Преступников, ограбивших за одну ночь троих, задержали полицейские

4 Март 2020 2020-03-04T10:45:24+03:00

Четверых злоумышленников из Иркутской области, ограбивших за одну ночь трех человек, заключили под стражу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Несколько дней потребовалось сотрудникам полиции, чтобы напасть на след преступников, ограбивших 3 человек в городе Бодайбо.

На преступление молодые люди решились 24 февраля. После веселого застолья трое злоумышленников вышли на улицу ночью. Первой жертвой они выбрали местного жителя. Подойдя к нему, мужчины напали на прохожего: стали избивать его, а затем вытащили сотовый телефон. Но на этом преступники не остановились.

«После трое молодых людей напали на двух трудовых мигрантов. Действовали по той же схеме: избили, украли телефон и деньги», сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. «Во время драки к грабителям присоединился прохожий, который принялся помогать злоумышленникам».

Преступников удалось задержать по горячим следам. Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Возбуждено 2 уголовных дела по статье «Разбой, совершенное группой лиц с применением насилия». Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU