Полиция разыскивает пропавшего без вести в Иркутске 18-летнего Шохина Чаборова

4 Март 2020 2020-03-04T13:36:22+03:00

О том, где сейчас может быть молодой человек, ничего неизвестно

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В Иркутске и Иркутском районе полицейские разыскивают Шохина Шарифолиевича Чаборова. 3 марта 2020 года около 7 часов вечера молодой человек сел в маршрутку №5К. Но до места назначения не доехал. Близкие и друзья не знают, где может находится Шохин. На связь пропавший не выходит.

ГУ МВД по Иркутской области сообщает особые приметы разыскиваемого: на вид 18 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, кавказский тип лица, волосы черные. В момент исчезновения был одет в черную тонкую куртку, черное спортивное трико и черные ботинки.

С собой у молодого человека был паспорт гражданина Республики Таджикистан. В городе Шохин не ориентируется. Русского языка не знает. Если кто-то знает о том, где находится Шохин Чаборов или видел его, просим обратиться в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU