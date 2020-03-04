Программу сохранения памятников деревянного зодчества разработают в Иркутской области

4 Март 2020 2020-03-04T15:15:59+03:00

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На оперативном совещании у врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева обсудили важную для Приангарья тему сохранения памятников истории и архитектуры. В нем принял участие председатель Заксобрания региона Сергей Сокол. Он сообщил, что депутаты парламента войдут в состав рабочей группы по разработке комплексной региональной программы сохранения памятников деревянного зодчества.

- Годами стоят избушки, которые никто не приводит в порядок, - сказал Сергей Сокол. - Причины разные: что-то нельзя делать из-за бюрократических препон, где-то инвесторы не понимают, зачем им надо это делать, или представители бизнеса не могут между собой поделить объекты. Решить эти вопросы можно только объединив усилия федеральной, региональной и муниципальной властей.

Сергей Сокол также отметил, что нужно четко понимать, что надо восстанавливать, как поддерживать инвесторов, каким образом контролировать процессы. Поэтому необходимо разработать комплексную региональную программу - это позволит привлечь федеральное финансирование.

- Законодательное Собрание готово проработать законодательные инициативы по этой тематике, помочь в выделении средств. Объединив усилия, мы вполне в состоянии навести порядок, и восстановить наше историческое наследие, - считает глава областного парламента.

Рабочую группу возглавит зампред правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Также в состав рабочей группы наряду с представителями Заксобрания должны войти представители Общественной палаты, надзорных органов, Общественного народного фронта и различных конфессий. Проект концепции будет прорабатываться с участием Ассоциации муниципальных образований.

В итоговом документе, в частности, должны быть предложены пилотные зоны в муниципалитетах для реализации механизма развития застроенных территорий с включением в границы таких территорий максимального количества памятников деревянного зодчества. Такой механизм предусматривает расселение домов за счет инвесторов и компенсационное строительство на данной территории. Примером такого подхода стала «Иркутская слобода», также известная как 130-й квартал в Иркутске. Проект программы планируется завершить до начала июня.

ИСТОЧНИК KP.RU