Сибиряк проник в дом своего начальника под видом следователя, чтобы собрать компромат

4 Март 2020 2020-03-04T15:21:52+03:00

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Судимость заработал себе 50-летний житель Бурятии из-за натянутых отношений с директором компании, в которой работал. В очередной раз, поругавшись с начальником, мужчина зачем-то решил собрать на него компромат. Для этого он приехал в его загородный дом, в котором делали ремонт рабочие, представился им сотрудником следственного комитета, и потребовал пустить его внутрь, якобы для проведения процессуальных действий.

В доме лже-следователь стал фотографировать обстановку, тем самым, собирая сведения о частной жизни директора своей компании. После его отъезда рабочий позвонил хозяину дома и рассказал о визите силовика. Тот обратился в СК, где узнал, что никакие следователи к нему домой не выезжали. После этого, хозяин изучил записи с камер наружного видеонаблюдения своего дома, на которых и узнал работника своей компании.

В отношении фальшивого следователя были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное проникновение в жилище» и «Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия». На днях он услышал приговор.

«Ему назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

ИСТОЧНИК KP.RU