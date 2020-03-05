5 Март 2020 2020-03-05T04:17:45+03:00

Ущерб от падения снега на автомобиль выплатит управляющая компания в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Снег в Сибири зимой вещь вполне закономерная и ожидаемая. Но, увидеть глыбу, упавшую с крыши дома, на крыше своей машины, такого не ожидает никто. Это произошло с жителем Свердловского района Иркутска.

На припаркованную в микрорайоне Радужный машину снег упал при очистке крыши многоквартирного дома. Оплачивать ремонт повреждений сотрудники управляющий компании отказались, аргументируя тем, что о сбрасывании снега были развешаны таблички, участок у дома огорожен предупреждающими лентами. Заказанной автовладельцем экспертизе в УК также не поверили. Когда договориться «по-хорошему» не получилось, автомобилист отправился в суд.

«Была назначена новая экспертиза», - сообщает пресс-служба Свердловского суда Иркутска. – «Она показала, что указанные на автомобиле истца повреждения могли появиться только при падении сверху, в данном случае снега и льдин».

А повреждения на самом деле были приличные: замялась левая задняя дверь и крыша, появилось много царапин на кузове. Накануне судья, опираясь на данные независимой экспертизы, вынес свое решение: ущерб возместит управляющая компания. Она же понесет все судебные расходы и оплатит техническую экспертизу.

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ИСТОЧНИК KP.RU