2020-03-05T04:37:19+03:00
Общество

Детям, чьи родители-алиментщики пропали без вести, назначат пенсии по потере кормильца

В Иркутской области в 2019 году таких ребят стало на 41 больше
Мария КНЯЗЕВА
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Детям, чьи родители-алиментщики пропали без вести, назначат пенсии по потере кормильцаДетям, чьи родители-алиментщики пропали без вести, назначат пенсии по потере кормильцаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Укрываются от алиментов так, что пропадают насовсем. В прошлом году приставы Иркутской области искали полторы тысячи родителей, скрывающихся от выплат своим детям. Никакой информации не удалось найти о 147 из них. Второй родитель или представитель ребенка в таком случае может обратиться в суд с просьбой о признании алиментщика «безвестно отсутствующими».

«Из 69 заявлений, зарегистрированных в суде, 41 было удовлетворено», - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области. – «Это значит, что этим детям, согласно закону, назначат пенсию по потере кормильца».

Стоит отметить, что при розыске пропавших отцов и матерей отрабатывают все возможные варианты поиска, в том числе проверяют социальные сети, отрабатывают родственные связи. И только если никаких зацепок не обнаружено, поиски признают безрезультатными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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