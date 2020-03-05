2020-03-05T05:52:58+03:00
Происшествия

Сибиряк поймал наркоторговку и сдал ее полиции

Внимательного жителя Усть-Илимска наградили полицейские
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сибиряк поймал наркоторговку и сдал ее полиции. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Сибиряк поймал наркоторговку и сдал ее полиции. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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То, как неизвестная женщина бросила синий сверток с веществом в сугроб, заметил житель одного из микрорайонов Усть-Илимска. Мужчина подумал, что это могут быть наркотики, и сразу вызвал полицию. Женщина попыталась убежать, но внимательный горожанин догнал ее и удерживал до приезда наряда.

Кстати, в свертке действительно находились наркотики. Это вскоре подтвердила экспертиза. Позже полицейские нашли еще несколько так называемых «закладок», которые оставляла задержанная 34-летняя братчанка. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. А неравнодушного сибиряка, который накрыл распространение наркотиков по городу, на днях наградил начальник МВД России «Усть-Илимский» Игорь Коленюк.

- Такие поступки необходимы в ежедневной борьбе с преступностью, - отметил Игорь Коленюк, вручая мужчине благодарственное письмо. - Призываю всех проявлять активность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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