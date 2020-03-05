2020-03-05T07:04:49+03:00
Спорт

Сборная Нидерландов обыграла Японию в матче за 5-8 места чемпионата мира по хоккею с мячом 2020

Теперь команда из страны тюльпанов сыграет за 5-е место
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сборная Нидерландов обыграла Японию в матче за 5-8 места чемпионата мира по хоккею с мячом 2020Сборная Нидерландов обыграла Японию в матче за 5-8 места чемпионата мира по хоккею с мячом 2020Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 начались матчи за 5-8 места. В первой игре, сборная Нидерландов обыграла команду Японии со счетом 5:3. При этом судьба встречи решилась в серии 12-метровых ударов.

В основное время соперники выявить победителя не смогли, забив в ворота друг друга по два мяча. У команды из страны тюльпанов отличились Сверре Твейтан и Вильям Барельдс. У японцев мячи на свой счет записали Масаки Миякава и Ген Исиока. В дополнительное время зрители голов не увидели, и встреча перетекла в серию 12-метровых ударов. В этой лотереи удача улыбнулась голландцам, которые забили три мяча, японцы ответили на это одним голом.

В матче за 5-е место Нидерланды скрестят клюшки с победителем пары: Чехия-Латвия. Ну а Япония сыграет за 7-е место с проигравшим из этой пары. Добавим, что 5 марта, на стадионе «Труд» пройдут полуфинальные игры чемпионата мира 2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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