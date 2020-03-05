5 Март 2020 2020-03-05T08:30:02+03:00

Водитель из Тулуна заплатил более 800 тысяч жене пешехода, которого он сбил Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Накануне судебным приставам удалось взыскать с жителя Тулуна компенсацию в размере 870 тысяч рублей. Такое наказание ждало его за то, что ранее он нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП, сбив пешехода. Сам водитель не особо пострадал в результате аварии, а вот второй человек получил серьезные травмы и стал инвалидом первой группы.

- Наказать недобросовестного автомобилиста решила жена пострадавшего тулунчанина, которая обратилась в суд, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Она потребовала от виновника ДТП 500 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб и еще 370 сверху - чтобы возместить материальные издержки.

Суд удовлетворил требования жены, муж которой стал инвалидом. Но расплачиваться за содеянное виновник аварии не спешил. Тогда приставы запретили ему выезжать за границу и регистрировать имущество и транспортные средства. В конце концов эти ограничения подействовали на автомобилиста, и он выплатил нужную сумму пострадавшему.

ИСТОЧНИК KP.RU