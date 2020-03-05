2020-03-05T08:30:02+03:00
Общество

Водитель из Тулуна заплатил более 800 тысяч жене пешехода, которого он сбил

В результате аварии мужчина стал инвалидом первой группы
Анна ПОПОВА
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Водитель из Тулуна заплатил более 800 тысяч жене пешехода, которого он сбилВодитель из Тулуна заплатил более 800 тысяч жене пешехода, которого он сбилФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Накануне судебным приставам удалось взыскать с жителя Тулуна компенсацию в размере 870 тысяч рублей. Такое наказание ждало его за то, что ранее он нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП, сбив пешехода. Сам водитель не особо пострадал в результате аварии, а вот второй человек получил серьезные травмы и стал инвалидом первой группы.

- Наказать недобросовестного автомобилиста решила жена пострадавшего тулунчанина, которая обратилась в суд, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Она потребовала от виновника ДТП 500 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб и еще 370 сверху - чтобы возместить материальные издержки.

Суд удовлетворил требования жены, муж которой стал инвалидом. Но расплачиваться за содеянное виновник аварии не спешил. Тогда приставы запретили ему выезжать за границу и регистрировать имущество и транспортные средства. В конце концов эти ограничения подействовали на автомобилиста, и он выплатил нужную сумму пострадавшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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