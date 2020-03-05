Водитель из Тулуна заплатил более 800 тысяч жене пешехода, которого он сбил
Накануне судебным приставам удалось взыскать с жителя Тулуна компенсацию в размере 870 тысяч рублей. Такое наказание ждало его за то, что ранее он нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП, сбив пешехода. Сам водитель не особо пострадал в результате аварии, а вот второй человек получил серьезные травмы и стал инвалидом первой группы.
- Наказать недобросовестного автомобилиста решила жена пострадавшего тулунчанина, которая обратилась в суд, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Она потребовала от виновника ДТП 500 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб и еще 370 сверху - чтобы возместить материальные издержки.
Суд удовлетворил требования жены, муж которой стал инвалидом. Но расплачиваться за содеянное виновник аварии не спешил. Тогда приставы запретили ему выезжать за границу и регистрировать имущество и транспортные средства. В конце концов эти ограничения подействовали на автомобилиста, и он выплатил нужную сумму пострадавшему.
ИСТОЧНИК KP.RU