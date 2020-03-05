ГУ МЧС предупреждает: в Тайшете, Братске и Качуге ожидаются метель и сильный ветер

5 Март 2020 2020-03-05T10:29:21+03:00

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Жителям Тайшета, Братска, Качуга и многих других населенных пунктов Иркутской области 6 марта придется отложить поездки на машине и прогулки на свежем воздухе. А все потому, что в этот день в западных, северных и верхнеленских районах региона ожидается ухудшение погоды.

- Утром и днем там поднимется сильный северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Также жителей этих районов ждут снег и сильные метели.

Что же нужно делать жителям севера и запада Иркутской области, чтобы избежать последствий ухудшения погоды? В первую очередь лучше отказаться от поездок на большие расстояния, поскольку видимость на дорогах будет очень низкой. Лучше переждать разгул стихии дома, если есть возможность. Но спокойно посидеть перед телевизором во время непогоды тоже не получится. Из-за усиления ветра могут временно отключить электроэнергию. Так что готовьтесь терпеливо принять временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU