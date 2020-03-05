5 Март 2020 2020-03-05T10:01:01+03:00

Сборная Венгрии стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Стало известно какая команда первой войдет в список финалистов чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске. Ей стала сборная Венгрии, которая обыграла Словакию со счетом 5:0. Теперь венграм остается только ждать, кто станет их соперником в борьбе за золотые медали, который определится на встрече между Украиной и Монголией.

"Словаки сопротивлялись натиску хоккеистов из Венгрии достаточно долго - первый мяч в ворота славянской дружины влетел лишь на 34 минуте, - сообщили на официальном сайте федерации хоккея с мячом России. - автором гола стал Деннис Пачай".

После этого у венгров получилось два раза подряд огорчить вратаря команды Словакии. На 40 минуте это сделал Эвен Любек, а еще через 2 минуты Андре Берглённ удачно завершил розыгрыш углового - 3:0.

Теперь словаки смогут побороться только за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеФото: Анна ПОПОВА

После трех пропущенных мячей подряд словаки плотно засели в обороне и не давали хоккеистам из Венгрии продолжить атаковать их ворота. Но сдержать натиск одной из самых сильных команд чемпионата мира по хоккею с мячом им не удалось. На 64 минуте Эвен Любек реализовал еще один угловой, увеличив преимущество венгров до 4 забитых голов.

77 минута также отметилась взятием ворот словаков - Линус Шеллин огорчил голкипера соперников пятый раз подряд. Итоговый счет - 5:0 в пользу Венгрии. Теперь эта команда продолжит бороться за золотые медали, а хоккеистам из Словакии предстоит сразиться за "бронзу".

ИСТОЧНИК KP.RU