Внесена инициатива о выплате детям ВОВ в Иркутской области до 5 тысяч рублей

5 Март 2020 2020-03-05T13:44:44+03:00

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Законодательную инициативу об увеличении размера ежегодной денежной выплаты до 5тысяч рублей для детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, внесли глава областного парламента Сергей Сокол и председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Заксобрания региона Александр Гаськов. Ранее размер такой выплаты составлял 2 тысячи рублей.

- В этом году нам предстоит отметить масштабное событие – 75-летие Великой Победы, - сказал Сергей Сокол. - Самое пристальное внимание уделяется ветеранам и труженикам тыла, их просьбам и пожеланиям. В поддержке нуждаются и дети войны.

Мера социальной поддержки предусмотрена законом Иркутской области. Уточним, в регионе проживает 125 508 человек, приравненных к статусу детей Великой Отечественной войны. На реализацию проекта закона из областного бюджета в 2020 году дополнительно потребуется 376 524 тыс руб.

ИСТОЧНИК KP.RU