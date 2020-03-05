2020-03-05T15:08:09+03:00
Общество

Суд не стал делить имущество иркутян из-за неофициального брака

Гараж, квартиры, дом – все досталось жене
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Суд не стал делить имущество иркутян из-за неофициального бракаСуд не стал делить имущество иркутян из-за неофициального бракаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

«Браки заключаются на небесах» - часто, руководствуясь этой фразой, мужчина и женщина живут вместе под одной крышей, не ставя штампы в паспортах. Однако, заявлять о своих отношениях на государственном уровне все же стоит. Наверняка, о том, что там и не довел свою «жену» до ЗАГСА, сейчас сожалеет сибиряк, которому Октябрьский суд Иркутска отказал в разделе имущества после 20-летнего гражданского брака.

Мужчина указал, что жил с женщиной с 1997 года до 2017-го. Вместе приобретали имущество, родили дочку. Вот только все нажитое записывали на имя «супруги», хотя покупали все, со слов «мужа», на его деньги, так как «жена» не работала.

«В указанный период времени было приобретено следующее имущество: гаражный бокс, две квартиры, жилой дом и земельный участок, нежилое помещение, автомобиль», - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска.

Договориться с женщиной о разделе, видимо, не получилось. Мужчина обратился в суд. Но, так как брак не был официально зарегистрирован, иск не был удовлетворен, в разделе – отказано.

Читайте также:

Ущерб от падения снега на автомобиль выплатит управляющая компания в Иркутске. Все судебные расходы также оплатит УК (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутске 8 марта будут искать пьяных водителей
Татуировки в виде скрещенных пальцев: 17-летнего парня уже три дня ищут в Братске
12-летнего ребенка нашли мертвым в Иркутской области
Суд не стал делить имущество иркутян из-за неофициального брака
Эффективность тепличного хозяйства «Искра» под вопросом: долг предприятия составляет 66 млн рублей
Внесена инициатива о выплате детям ВОВ в Иркутской области до 5 тысяч рублей
ЖКХ - марафон 11 марта на радио «Комсомольская правда»
Сборная Венгрии стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске
Где в Сибири выше зарплаты
ГУ МЧС предупреждает: в Тайшете, Братске и Качуге ожидаются метель и сильный ветер
Водитель из Тулуна заплатил более 800 тысяч жене пешехода, которого он сбил
Финалисты олимпиады Кружкового движения НТИ отразили хакерскую атаку на умный дом
Участники студенческого проекта обсудили предложения в стратегию развития региона со специалистами ТПП Восточной Сибири
«Ростелеком» завершил создание «Системы-112» в Иркутской области
Сборная Нидерландов обыграла Японию в матче за 5-8 места чемпионата мира по хоккею с мячом 2020
Сибиряк поймал наркоторговку и сдал ее полиции
Видео: андроидный робот танцует брейк-данс в Иркутске
Детям, чьи родители-алиментщики пропали без вести, назначат пенсии по потере кормильца
Ущерб от падения снега на автомобиль выплатит управляющая компания в Иркутске
Сибиряк проник в дом своего начальника под видом следователя, чтобы собрать компромат
Программу сохранения памятников деревянного зодчества разработают в Иркутской области