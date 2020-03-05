Суд не стал делить имущество иркутян из-за неофициального брака

5 Март 2020 2020-03-05T15:08:09+03:00

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«Браки заключаются на небесах» - часто, руководствуясь этой фразой, мужчина и женщина живут вместе под одной крышей, не ставя штампы в паспортах. Однако, заявлять о своих отношениях на государственном уровне все же стоит. Наверняка, о том, что там и не довел свою «жену» до ЗАГСА, сейчас сожалеет сибиряк, которому Октябрьский суд Иркутска отказал в разделе имущества после 20-летнего гражданского брака.

Мужчина указал, что жил с женщиной с 1997 года до 2017-го. Вместе приобретали имущество, родили дочку. Вот только все нажитое записывали на имя «супруги», хотя покупали все, со слов «мужа», на его деньги, так как «жена» не работала.

«В указанный период времени было приобретено следующее имущество: гаражный бокс, две квартиры, жилой дом и земельный участок, нежилое помещение, автомобиль», - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска.

Договориться с женщиной о разделе, видимо, не получилось. Мужчина обратился в суд. Но, так как брак не был официально зарегистрирован, иск не был удовлетворен, в разделе – отказано.

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ИСТОЧНИК KP.RU