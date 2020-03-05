В Иркутске 8 марта будут искать пьяных водителей

5 Март 2020 2020-03-05T17:01:00+03:00

В Международный женский день пьяных водителей будут искать в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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50 экипажей ДПС только на территории Иркутска, еще 150 на территории области будут выявлять в мартовские выходные нетрезвых водителей.

«Сплошные проверки автотранспорта и водителей пройдут на территории региона с 6 по 8 марта», - сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области со ссылкой на УГИБДД региона.

Сотрудники ГИБДД приводят печальную статистику: только с начала 2020 года с участием пьяных водителей и тех, кто отказался дунуть в трубочку, в Приангарье произошло 38 аварий. В этих ДТП погибли три человека, еще 68 получили разные травмы.

«Выявлено более 2900 водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения», - говорят полицейские. – «Задержаны повторно за аналогичное нарушение 580 автомобилистов».

Стоит напомнить, что за вождение в нетрезвом виде автомобилистов ждет штраф от 30 тысяч рублей и невозможность сесть за руль в течение полутора-двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU