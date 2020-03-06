2020-03-06T05:48:24+03:00
Авто

Проверить такси на легальность смогут жители Иркутской области

Сервисом уже успешно пользуются в Москве, Краснодаре и Новосибирске
Любовь АРБАТСКАЯ
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Проверить такси на легальность смогут жители Иркутской областиПроверить такси на легальность смогут жители Иркутской областиФото: Иван ВИСЛОВ
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"К вам подъехала машина..." - теперь жители Иркутской области по госномеру автомобиля могут проверить, легальное ли такси их повезет. Специальный сервис запустили на сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта региона.

- Подобные системы до этого действовали только в трех городах РоссииМоскве, Краснодаре и Новосибирске. Иркутская область – четвертая, – сообщил начальник управления автомобильного транспорта министерства Денис Шуваев.

Итак, ввели госномер такси в поисковик и сразу увидели, есть ли у владельца авто разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Если такси легальное, то высветятся данные о перевозчике. Водительский стаж, регулярные медосмотры и контроль состояния машины перед рейсами - все это гарантируется.

Если же разрешения нет, а на машине наклеена реклама сервиса такси, это "бомбилы".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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