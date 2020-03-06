Проверку сирен экстренного оповещения в Иркутске перенесли на 12 марта
Проверку местных звуковых систем оповещения в Иркутске перенесли с 6 марта на четверг, 12 марта. Сирены и голосовые оповещатели, сообщающие о пожаре, прозвучат в городе с 10.40 до 12 часов.
- Просим иркутян и гостей города соблюдать спокойствие, - предупреждают в пресс-службе администрации Иркутска.
Также в этот день с 10 до 12 часов сирены и громкоговорители включат в Ангарске. Услышав тревогу, сибирякам волноваться не стоит - это тоже плановая проверка систем оповещения. Необходимо периодически проверять, чтобы все работало, и в случае реальной опасности людей можно было вовремя предупредить.
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ИСТОЧНИК KP.RU