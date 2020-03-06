6 Март 2020 2020-03-06T09:29:09+03:00

Словакия обыграла Монголию и завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В Фото: Андрей СИНЬКОВ

Словакия стал бронзовым призером чемпионата мира по хоккею с мячом 2020

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Хоккеисты сборной Словакии стали бронзовыми призерами чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В. В матче за 3-е место словаки обыграли Монголию со счетом 3:2.

В первом тайме зрители увидели только один забитый мяч. На 32-й минуте вперед словаков вывел Мартин Грелль.

В начале второго отрезка монголы сумели забить дважды и вырваться вперед в счете. Но словаки переломили игру и восстановили равновесие благодаря Петеру Бенешу. Ну а победный "бронзовый" мяч в ворота монголов все тот же Петер Бенеш забил на 71-й минуте. Словакия - бронзовый призер ЧМ-2020!

Напомним, что финальный матч мирового форума между Венгрией и Украиной начнется в 15.00 на стадионе "Труд".

ИСТОЧНИК KP.RU