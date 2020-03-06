СК начал проверку драки школьников в Братске

6 Март 2020 2020-03-06T15:26:06+03:00

Мальчик "отрабатывал" на девочке броски и больно заломил ей руку, а другие ученицы снимали видео

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Следователи начали проверять историю с издевательством над школьницей в Братске. Напомним, видео, где мальчик "отрабатывает" приемы борьбы на девочке, роняет ее на землю и больно заламывает ей руку, облетело соцсети и ужаснуло сибиряков.

- По предварительным данным, школьница получила ушиб локтевого сустава, - комментируют в СУ СКР по Иркутской области. - Кроме того, на видео слышно, как девочку оскорбляют сверстники нецензурной бранью. Выясняются все обстоятельства конфликта. Кроме того, следствие оценит работу профилактических органов.

Тем временем, директор школы рассказал "КП", что никакой травли среди детей нет, просто поссорились две подруги, и одна позвала знакомого мальчика. После конфликта пострадавшая девочка ходит на занятия, как и раньше, не пропускает и даже танцует на праздничном концерте. Она, к слову, из многодетной семьи, а обижавшие ее мальчик и девочка - из неполных семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU