2020-03-07T06:58:22+03:00
Экономика

Каждая пятая женщина в Иркутской области жалуется, что ей трудно с работой из-за маленьких детей

По причине "неподходящего" пола отказывают и женщинам, и мужчинам
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Каждая пятая женщина в Иркутской области жалуется, что ей трудно с работой из-за маленьких детей.Каждая пятая женщина в Иркутской области жалуется, что ей трудно с работой из-за маленьких детей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Мамам малышей труднее найти работу - это общеизвестный факт. Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей в Иркутской области и выяснила, кто еще и как часто сталкивается с проблемами в поиске работы из-за ограничений по полу. И ситуация не так проста, как казалось.

"37% женщин и 38% мужчин из Иркутской области заявили, что сталкивались с отказами в приёме на работу на основании их пола, причем в большинстве случаев работодатели открыто говорили об этом, - уточняет HeadHunter. - . Кстати, в Иркутской области мужчины сталкиваются с таким проявлением гендерной дискриминации чаще, чем в других регионах России".

Вот как! Каких только работодателей и капризов у них не бывает. Хотя многие требования подобного рода можно понять. Так, женщинам чаще всего отказывали в строительстве и на транспорте ( мужская сфера), мужчинам – в кадровой службе и туризме. И, понятное дело, дамы 25-34 лет с маленькими детьми чаще сталкивались с отказами в трудоустройстве на основании пола, чем более старшие соискательницы.

Топ причин отказов женщинам при поиске работы

1) Маленькие дети - 20%

2) Не замужем - 17%

3) При выходе из декрета - 15%

4) Нет детей - 12%

5) Изменение семейного положения - 7%

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ИСТОЧНИК KP.RU

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