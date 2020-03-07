2020-03-07T07:37:37+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП на трассе "Сибирь": в аварии под Куйтуном погибли три человека

Вечером 6 марта на трассе "Сибирь" столкнулись "КАМАЗ" и "Лада"
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Смертельное ДТП на трассе "Сибирь": в аварии под Куйтуном погибли три человека.Смертельное ДТП на трассе "Сибирь": в аварии под Куйтуном погибли три человека.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Поздно вечером 6 марта на трассе "Сибирь" в нескольких километрах от Куйтуна столкнулись идущая со стороны Иркутска "Лада" и большегруз. Все, кто находился в машине, погибли.

"В результате столкновения "КАМАЗа" и "Лады Гранта" погибли водитель и две пассажирки легкового авто, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Известно, что «Гранта» следовала со стороны Иркутска в направлении к Братску. В ее салоне были 56-летний владелец автомобиля и две молодых женщины в возрасте 26 и 27 лет."

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства, которые привели к трагедии . По предварительным данным, в момент столкновения грузовой автомобиль разворачивался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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