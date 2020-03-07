2020-03-07T11:35:38+03:00
Общество

УФСИН по Иркутской области возглавил полковник Леонид Сагалаков

Новый руководитель ведомства Леонид Сагалаков родом из Хакасии
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Леонид Сагалаков руководит УФСИН по Иркутской области. Фото: УФСИН.Леонид Сагалаков руководит УФСИН по Иркутской области. Фото: УФСИН.
Изменить размер текста:

Кадровые перестановки произошли в системе ГУ ФСИН. Временно исполнявший обязанности руководителя этого ведомства в Иркутской области Алексей Гиричев возглавил эту структуру во Владимирской области. А в Иркутск из Брянска переведен руководить региональным УФСИН Леонид Сагалаков. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Что известно о полковнике внутренней службы Леониде Сагалакове? Он наш земляк, родом из соседней Хакасии, где и начал карьеру в структуре ФСИН, закончив юрфак местного университета. Прошел полностью весь путь от рядового руководителя до начальника колонии, а потом и замглавы регионального УФСИН. Два года работал в Брянске. Там только за 2018 год было открыто 34 новых производства, в которых работали заключенные.

"Нам удалось значительно увеличить номенклатуру изготавливаемых швейных изделий: костюмы охотника, рыбака, спецодежда и так далее. А также металлообработку – это различные модификации вентиля запорного стального, комплектующие из резины для РЖД, искусственные дорожные неровности из резины, металлоконструкции для агрокомплексов. Консервированные овощи и сок, производимые в колонии-поселении, направляем в рамках внутрисистемных поставок в 15 территориальных органов ФСИН России", - рассказывал Леонид Сагалаков "КП"- Брянск.

Кроме того, в колониях Брянска организованы школы по подготовке заключенных к освобождению. Скорее всего, весь этот опыт будет активным образом внедряться и в Иркутске.

КОНКРЕТНО

Леонид Алексеевич Сагалаков

Леонид Сагалаков родился 2 августа 1969 года в с. Малые Арбаты Таштыпского района Красноярского края ( ныне Хакасия). В 1994 году окончил Красноярский государственный педагогический университет по специальности «Обеспечение безопасности, жизнедеятельности и физическое воспитание», в 2010 году -Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, юрист. Службу в уголовно-исполнительной системе начал в августе 1994 года. В УИС Республики Хакасия занимал должности начальника единого помещения камерного типа ИК-35, замначальника колонии ИК-35, начальника оперативного отдела УИН, начальника ИК-33, замначальника УФСИН России по Республике Хакасия. В октябре 2017 года назначен на должность начальника УФСИН России по Брянской области.

Указом Президента от 2 марта 2020 года полковник внутренней службы Леонид Сагалаков назначен на должность начальника ГУФСИН России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
УФСИН по Иркутской области возглавил полковник Леонид Сагалаков
ЖКХ - марафон 11 марта на радио «Комсомольская правда»
Смертельное ДТП на трассе "Сибирь": в аварии под Куйтуном погибли три человека
Каждая пятая женщина в Иркутской области жалуется, что ей трудно с работой из-за маленьких детей
СК начал проверку драки школьников в Братске
Глыба льда сошла с крыши на женщину в микрорайоне Юбилейный в Иркутске
Проверку сирен экстренного оповещения в Иркутске перенесли на 12 марта
Словакия обыграла Монголию и завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В
Алексей Соболь поздравляет иркутянок с 8 марта
При Торгово-промышленной палате Восточной Сибири создан Комитет по цифровой экономике
ЖКХ - марафон 11 марта на радио «Комсомольская правда»
Сергей Тен поздравляет иркутянок с 8 марта
Проверить такси на легальность смогут жители Иркутской области
Полицейский застрелил собаку, покусавшую двухлетнего мальчика в Иркутской области
В Иркутске 8 марта будут искать пьяных водителей