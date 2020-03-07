УФСИН по Иркутской области возглавил полковник Леонид Сагалаков

7 Март 2020 2020-03-07T11:35:38+03:00

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Кадровые перестановки произошли в системе ГУ ФСИН. Временно исполнявший обязанности руководителя этого ведомства в Иркутской области Алексей Гиричев возглавил эту структуру во Владимирской области. А в Иркутск из Брянска переведен руководить региональным УФСИН Леонид Сагалаков. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Что известно о полковнике внутренней службы Леониде Сагалакове? Он наш земляк, родом из соседней Хакасии, где и начал карьеру в структуре ФСИН, закончив юрфак местного университета. Прошел полностью весь путь от рядового руководителя до начальника колонии, а потом и замглавы регионального УФСИН. Два года работал в Брянске. Там только за 2018 год было открыто 34 новых производства, в которых работали заключенные.

"Нам удалось значительно увеличить номенклатуру изготавливаемых швейных изделий: костюмы охотника, рыбака, спецодежда и так далее. А также металлообработку – это различные модификации вентиля запорного стального, комплектующие из резины для РЖД, искусственные дорожные неровности из резины, металлоконструкции для агрокомплексов. Консервированные овощи и сок, производимые в колонии-поселении, направляем в рамках внутрисистемных поставок в 15 территориальных органов ФСИН России", - рассказывал Леонид Сагалаков "КП"- Брянск.

Кроме того, в колониях Брянска организованы школы по подготовке заключенных к освобождению. Скорее всего, весь этот опыт будет активным образом внедряться и в Иркутске.

КОНКРЕТНО

Леонид Алексеевич Сагалаков

Леонид Сагалаков родился 2 августа 1969 года в с. Малые Арбаты Таштыпского района Красноярского края ( ныне Хакасия). В 1994 году окончил Красноярский государственный педагогический университет по специальности «Обеспечение безопасности, жизнедеятельности и физическое воспитание», в 2010 году -Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, юрист. Службу в уголовно-исполнительной системе начал в августе 1994 года. В УИС Республики Хакасия занимал должности начальника единого помещения камерного типа ИК-35, замначальника колонии ИК-35, начальника оперативного отдела УИН, начальника ИК-33, замначальника УФСИН России по Республике Хакасия. В октябре 2017 года назначен на должность начальника УФСИН России по Брянской области.

Указом Президента от 2 марта 2020 года полковник внутренней службы Леонид Сагалаков назначен на должность начальника ГУФСИН России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU