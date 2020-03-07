2020-03-07T16:18:41+03:00
Общество

Долг по алиментам за тезку из Волгограда заплатил житель Бурятии

Деньги с него с него по ошибке списали по решению судебных приставов
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Долг по алиментам за тезку из Волгограда заплатил житель Бурятии.Долг по алиментам за тезку из Волгограда заплатил житель Бурятии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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К сожалению, такое иногда бывает. Тем более, если какой-то человек - полный тезка задолжавшего. Найдя такого "должника" даже в другом регионе ( особенно, если известно, что сам нарушитель выехал), с его счета списывают денежные средства. Все законно - по решению суда. Вернуть деньги обратно можно тоже через суд.

" К Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия Юлии Жамбаловой обратился житель Республики Бурятия с жалобой на арест и списание денежных средств с его счета, - сообщает пресс-служба Уполномоченного. - Оказалось, что он является полным тезкой должника по алиментам, проживающего в Волгоградской области. Со слов заявителя, при обращении к судебному приставу-исполнителю районного отдела судебных приставов ему было предложено подождать с возвратом денежных средств до розыска настоящего должника и взыскания с него необходимой суммы. "

На обращение Уполномоченного в Волгоградской области также особого внимания не обратили. Даже несмотря на то, что у полного тезки жителя Бурятии - другая дата рождения. Информация о нарушении направлена в дирекцию ФССП России. А тезке должника по алиментам помогут при обращении в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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