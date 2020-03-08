2020-03-08T04:44:59+03:00
Спорт

Абонементы на матчи чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе А поступят в продажу

Начало продаж абонементов и билетов – 10 марта
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Абонементы на матчи чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе А поступят в продажу. Фото: официальный сайт чемпионата мира по хоккею с мячом 2020Абонементы на матчи чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе А поступят в продажу. Фото: официальный сайт чемпионата мира по хоккею с мячом 2020
Изменить размер текста:

Отличная новость для иркутских болельщиков, которые планируют посетить все матчи чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе А, который пройдет с 29 марта по 5 апреля в новом ледовом дворце «Байкал». 10 марта, в 14.00 вместе с билетами в продажу поступят еще и абонементы.

- Их будет два вида, - сообщается на официальном сайте чемпионата мира 2020. - Первый – на все матчи. Второй – на матчи, в которых будет играть сборная России, плюс полуфинал и финал.

Напомним, билеты будут продаваться как в электронном виде на сайте чемпионата baikal-bandy.ru, так и в бумажном - в кассах, которые находятся в фойе дворца спорта «Труд».

В одни руки, что на сайте, что в кассах, будут продавать максимум четыре билета. Это сделано для того, чтобы избежать спекуляций.

Напомним, на днях в Иркутске завершились матчи чемпионата мира 2020 в группе В. В финале сборная Венгрии обыграла Украину и завоевала золотые медали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В трусах и касках: сборная Венгрии станцевала в центре Иркутска, победив на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Абонементы на матчи чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе А поступят в продажу
Долг по алиментам за тезку из Волгограда заплатил житель Бурятии
УФСИН по Иркутской области возглавил полковник Леонид Сагалаков
ЖКХ - марафон 11 марта на радио «Комсомольская правда»
Смертельное ДТП на трассе "Сибирь": в аварии под Куйтуном погибли три человека
Каждая пятая женщина в Иркутской области жалуется, что ей трудно с работой из-за маленьких детей
СК начал проверку драки школьников в Братске
Глыба льда сошла с крыши на женщину в микрорайоне Юбилейный в Иркутске
Проверку сирен экстренного оповещения в Иркутске перенесли на 12 марта
Словакия обыграла Монголию и завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В
Алексей Соболь поздравляет иркутянок с 8 марта
При Торгово-промышленной палате Восточной Сибири создан Комитет по цифровой экономике
ЖКХ - марафон 11 марта на радио «Комсомольская правда»
Сергей Тен поздравляет иркутянок с 8 марта
Проверить такси на легальность смогут жители Иркутской области
Полицейский застрелил собаку, покусавшую двухлетнего мальчика в Иркутской области
В Иркутске 8 марта будут искать пьяных водителей