8 Март 2020 2020-03-08T04:44:59+03:00

Абонементы на матчи чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе А поступят в продажу. Фото: официальный сайт чемпионата мира по хоккею с мячом 2020

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Отличная новость для иркутских болельщиков, которые планируют посетить все матчи чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе А, который пройдет с 29 марта по 5 апреля в новом ледовом дворце «Байкал». 10 марта, в 14.00 вместе с билетами в продажу поступят еще и абонементы.

- Их будет два вида, - сообщается на официальном сайте чемпионата мира 2020. - Первый – на все матчи. Второй – на матчи, в которых будет играть сборная России, плюс полуфинал и финал.

Напомним, билеты будут продаваться как в электронном виде на сайте чемпионата baikal-bandy.ru, так и в бумажном - в кассах, которые находятся в фойе дворца спорта «Труд».

В одни руки, что на сайте, что в кассах, будут продавать максимум четыре билета. Это сделано для того, чтобы избежать спекуляций.

Напомним, на днях в Иркутске завершились матчи чемпионата мира 2020 в группе В. В финале сборная Венгрии обыграла Украину и завоевала золотые медали.

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