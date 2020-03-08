2020-03-08T08:24:13+03:00
Общество

Проезд по улице Карла Либкнехта ограничат на три дня в Иркутске

Там проведут ремонт на тепловых сетях
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Проезд по улице Карла Либкнехта ограничат на три дня в ИркутскеПроезд по улице Карла Либкнехта ограничат на три дня в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 10:00 10 марта до 21:00 13 марта частично ограничат движение по улице Карла Либкнехта на участке от ул. Цимлянской до ул. Донской. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях.

Также напомним горожанам о том, что в Иркутске с 6 марта, на 12 марта перенесли проверку местных звуковых систем оповещения. Сирены и голосовые оповещатели, сообщающие о пожаре, прозвучат в городе с 10.40 до 12 часов.

В этот же день, 12 марта, с 10 до 12 часов сирены и громкоговорители включат в Ангарске. Услышав тревогу, сибирякам волноваться не стоит - это тоже плановая проверка систем оповещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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