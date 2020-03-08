Проезд по улице Карла Либкнехта ограничат на три дня в Иркутске
Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 10:00 10 марта до 21:00 13 марта частично ограничат движение по улице Карла Либкнехта на участке от ул. Цимлянской до ул. Донской. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях.
Также напомним горожанам о том, что в Иркутске с 6 марта, на 12 марта перенесли проверку местных звуковых систем оповещения. Сирены и голосовые оповещатели, сообщающие о пожаре, прозвучат в городе с 10.40 до 12 часов.
В этот же день, 12 марта, с 10 до 12 часов сирены и громкоговорители включат в Ангарске. Услышав тревогу, сибирякам волноваться не стоит - это тоже плановая проверка систем оповещения.
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