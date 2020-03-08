Испанский путешественник Хосе Пахарес на велосипеде добрался из Магадана на Байкал

8 Март 2020 2020-03-08T09:19:00+03:00

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Испанский турист Хосе Андрес Абьян Пахарес, который путешествует из Магадана в Сибирь на велосипеде, как и планировал, добрался до Байкала. Путешественник, который на прошлой неделе погостил еще и в Улан-Удэ, сразу записал и опубликовал в своем YouTube-канале короткое видео, где он счастливый позирует на фоне Байкала. Ну а завершил свой сибирский маршрут Хосе Пахарес в Иркутске, где также побывал на днях. При этом ранее, он планировал приехать к нам только к 18 марта.

Свой велозаезд из Магадана в Иркутск Хосе Пахарес начал в конце декабря 2019-го. За это время преодолел уже почти пять тысяч километров. В пути ему несколько раз пришлось делать длительные остановки: из-за поломки велосипеда и лопнувшего колеса. По дороге испанец также побывал в Якутии на Полюсе холода в Оймяконе.

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