Сибиряк залез через окно к женщине и украл у нее украшения на 80 тысяч рублей
Накануне сотрудники полиции в Эхирит-Булагатском районе раскрыли квартирную кражу. Все началось с того, что к ним обратилась 44-летняя местная жительница поселка Усть-Ордынский, которая написала заявление о пропаже украшений. Стоимость украденных ювелирных изделий составляла более 80 тысяч рублей.
- В ходе расследования оперативники выяснили, что похититель дождался, когда женщины не будет дома, залез в ее дом через окно, а затем незаметно вытащил украшения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Сотрудники полиции быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Теперь ему грозит еще один тюремный срок. Ведь максимальная санкция за кражу с незаконным проникновением в жилище составляет 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU