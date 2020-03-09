9 Март 2020 2020-03-09T06:02:53+03:00

Сибиряк залез через окно к женщине и украл у нее украшения на 80 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Накануне сотрудники полиции в Эхирит-Булагатском районе раскрыли квартирную кражу. Все началось с того, что к ним обратилась 44-летняя местная жительница поселка Усть-Ордынский, которая написала заявление о пропаже украшений. Стоимость украденных ювелирных изделий составляла более 80 тысяч рублей.

- В ходе расследования оперативники выяснили, что похититель дождался, когда женщины не будет дома, залез в ее дом через окно, а затем незаметно вытащил украшения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Теперь ему грозит еще один тюремный срок. Ведь максимальная санкция за кражу с незаконным проникновением в жилище составляет 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU