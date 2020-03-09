2020-03-09T09:11:02+03:00
Общество

Жители домов в нескольких округах Иркутска останутся без света 10 марта

Перебои с электричеством произойдут в Ленинском, Свердловском и Правобережном районах
Анна ПОПОВА
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Жители домов в нескольких округах Иркутска останутся без света 10 мартаЖители домов в нескольких округах Иркутска останутся без света 10 мартаФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Если вы живете в Ленинском, Правобережном или Свердловском округе Иркутска, то будьте внимательны! 10 марта в этих районах произойдет плановое отключение электроэнергии. Само собой, оно не коснется абсолютно каждого дома - точный список адресов вы можете изучить на картинках, расположенных ниже.

- Отключение света происходит из-за того, что нам необходимо подключать к электроэнергии новых потребителей, - сообщили в пресс-службе иркутской электросетевой компании. - Также наши специалисты не могут избежать проведения ремонтных работ, которые нужно проводить при пониженном напряжении.

Больше всего от планового отключения электроэнергии пострадают жители Правобережного округа, где свет отключат в большем количестве домов. Специалисты просят иркутян отнестись к этим неудобствам с пониманием и гарантируют, что в перспективе подача электричества станет более надежной.

Жители домов в нескольких округах Иркутска останутся без света 10 марта. Предоставлено пресс-службой иркутской электросетевой компании

Жители домов в нескольких округах Иркутска останутся без света 10 марта. Предоставлено пресс-службой иркутской электросетевой компании

Жители домов в нескольких округах Иркутска останутся без света 10 марта. Предоставлено пресс-службой иркутской электросетевой компании

Жители домов в нескольких округах Иркутска останутся без света 10 марта. Предоставлено пресс-службой иркутской электросетевой компании

Жители домов в нескольких округах Иркутска останутся без света 10 марта. Предоставлено пресс-службой иркутской электросетевой компании

Жители домов в нескольких округах Иркутска останутся без света 10 марта. Предоставлено пресс-службой иркутской электросетевой компании

ИСТОЧНИК KP.RU

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