Жители домов в нескольких округах Иркутска останутся без света 10 марта
Если вы живете в Ленинском, Правобережном или Свердловском округе Иркутска, то будьте внимательны! 10 марта в этих районах произойдет плановое отключение электроэнергии. Само собой, оно не коснется абсолютно каждого дома - точный список адресов вы можете изучить на картинках, расположенных ниже.
- Отключение света происходит из-за того, что нам необходимо подключать к электроэнергии новых потребителей, - сообщили в пресс-службе иркутской электросетевой компании. - Также наши специалисты не могут избежать проведения ремонтных работ, которые нужно проводить при пониженном напряжении.
Больше всего от планового отключения электроэнергии пострадают жители Правобережного округа, где свет отключат в большем количестве домов. Специалисты просят иркутян отнестись к этим неудобствам с пониманием и гарантируют, что в перспективе подача электричества станет более надежной.
Жители домов в нескольких округах Иркутска останутся без света 10 марта. Предоставлено пресс-службой иркутской электросетевой компании
Жители домов в нескольких округах Иркутска останутся без света 10 марта. Предоставлено пресс-службой иркутской электросетевой компании
Жители домов в нескольких округах Иркутска останутся без света 10 марта. Предоставлено пресс-службой иркутской электросетевой компании
ИСТОЧНИК KP.RU