Сибиряк погасил долги по алиментам спустя 14 лет после совершеннолетия сына

9 Март 2020 2020-03-09T12:16:45+03:00

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Житель Нижнеудинска смог расплатиться с долгами по алиментам только спустя 14 лет после совершеннолетия своего сына. Еще, когда ребенок был маленьким, он всячески уклонялся от родительских обязанностей и скрывался от приставов, которые могли бы взыскать с него алименты. Когда сыну исполнилось 18, сумма задолженности достигла 126 тысяч рублей.

- С мужчины невозможно было ничего потребовать, поскольку он не был официально трудоустроен, а наличные деньги и имущество, которое можно было конфисковать, у него отсутствовало, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Но даже спустя 14 лет после того, как ребенку должника исполнилось 18 лет, приставы не забыли о ситуации, и продолжали отправлять запросы в Росреестр, чтобы узнать, не появилось ли у нарушителя имущество. И вот недавно они получили положительный ответ. У жителя Нижнеудинского района нашли земельный участок в Ангарском районе и автомобиль модели "Жигули". В отношении этого имущества вынесли запрет на регистрацию.

После этого должник сам вышел на связь и объяснил, что для того, чтобы получить деньги, он должен продать участок. Сотрудники УФССП пошли ему навстречу, и мужчина смог передать землю покупателю. А вырученные деньги он перечислил матери сына, которому на тот момент уже исполнилось 32 года.

ИСТОЧНИК KP.RU