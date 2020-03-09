2020-03-09T14:50:38+03:00
Общество

Злоумышленник поджег дом и строительный вагончик в Иркутске

Его уже задержали сотрудники полиции
Анна ПОПОВА
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Злоумышленник поджег дом и строительный вагончик в ИркутскеЗлоумышленник поджег дом и строительный вагончик в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Днем 9 марта полицейские из Иркутска задержали мужчину, который умышленно поджег два жилых помещения. Сначала он решил поиграть со спичками вблизи жилого двухквартирного дома на улице Каштаковская в предместье Рабочем. Затем злоумышленник скрылся, но через 15 минут он вновь объявился - дошел до ближайшего перекрестка и подпалил строительный вагончик на улице Менделеева.

- В результате пожара никто из жильцов этих помещений не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - С огнем сражались 18 пожарных с использованием 4 единиц техники.

Долго прятаться поджигателю не пришлось - его быстро вычислили и поймали полицейские. Теперь ему предстоит объяснить сотрудникам правопорядка, зачем он поджег два жилых дома и подверг опасности нескольких человек. За это ему грозит серьезное уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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