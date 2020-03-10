В зоопарке Иркутска бэби-бум: родились более 40 животных
У большинства животных малыши рождаются весной, так в Иркутском зоосаде сейчас настоящий бэби-бум – за последнее время экспозиция пополнилась более чем на 40 животных. Все это – новорожденные питомцы: 18 поросят, 3 козленка и более двадцати кроликов.
Первыми в рейтинге плодовитости зоопарка, конечно, кролики: часть детенышей подросла и уже доступны для просмотра в экспозиции. Часть – «молочные» - пока живут с мамами отдельно.
- Прибавление у двух въетнамских вислобрюхих свиней случилось с разницей в несколько суток, - рассказывают сотрудники Иркутского зоосада. - Мамаши живут в одном вольере, совместно воспитывают малышей, конфликтов между ними не происходит. Поросята также не дерутся.
В Иркутском зоосаде плюс 18 поросят
С мамочками этих «ребятишек» проблем не возникло, а вот с неопытной козой Зорькой – трудности. Она родила тройню и это ее первые «малыши».
- Первый родительский опыт дается ей непросто, она просто не понимает, чего от нее хотят ее кричащие «дети» и пытается сбежать, - отмечают в зоопарке. – Нам приходится удерживать Зорьку на одном месте, чтобы козлята могли вдоволь напиться молока.
Все новоиспеченные мамочки сейчас на усиленном питании, а сотрудники зоосада готовят новые вольеры для расселения подрастающего поколения.
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