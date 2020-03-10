Большие промоины появились на льду Байкала из-за потепления

10 Март 2020 2020-03-10T07:24:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники МЧС предупреждают: выезжать на лед на водных объектах Иркутской области становится опасно. Из-за потепления корка становится тонкой, и в ней образуются большие промоины.

"В Ольхонском районе по обе стороны мыса Зундук образовались промоины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Их ширина достигает 30-50 сантиметров и ожидается, что они будут только увеличиваться".

Инспекторы ГИМС предупреждают, что с повышением среднесуточной температуры выезд на лед вне оборудованных ледовых переправ становится еще более опасным. Попытка проехать на машине вне подготовленных зимников может провести к серьезным происшествиям и создать опасность для жизни и здоровья как для самого водителя, так и для его пассажиров. А. Если вы знаете, где на водных объектах Иркутской области действуют несанкционированные ледовые переправы, обязательно сообщите об этом по телефону доверия МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU