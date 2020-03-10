2020-03-10T07:24:35+03:00
Происшествия

Большие промоины появились на льду Байкала из-за потепления

Из-за этого выезд на лед может стать опасным
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Большие промоины появились на льду Байкала из-за потепленияБольшие промоины появились на льду Байкала из-за потепленияФото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Сотрудники МЧС предупреждают: выезжать на лед на водных объектах Иркутской области становится опасно. Из-за потепления корка становится тонкой, и в ней образуются большие промоины.

"В Ольхонском районе по обе стороны мыса Зундук образовались промоины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Их ширина достигает 30-50 сантиметров и ожидается, что они будут только увеличиваться".

Инспекторы ГИМС предупреждают, что с повышением среднесуточной температуры выезд на лед вне оборудованных ледовых переправ становится еще более опасным. Попытка проехать на машине вне подготовленных зимников может провести к серьезным происшествиям и создать опасность для жизни и здоровья как для самого водителя, так и для его пассажиров. А. Если вы знаете, где на водных объектах Иркутской области действуют несанкционированные ледовые переправы, обязательно сообщите об этом по телефону доверия МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более миллиона рублей сибирячка отдала лжецелительнице за магические обряды
Виновника смертельного ДТП в Казачинско-Ленском районе осудили на 3 года
Бухгалтер из Ангарска перевела мошенникам почти полмиллиона рублей
Пьяный водитель попытался скрыться от патрульных и через несколько метров съехал в кювет
Дмитрий Савиных проведет личный прием предпринимателей на площадке ТПП Восточной Сибири
ЖКХ - марафон 11 марта на радио «Комсомольская правда»
Большие промоины появились на льду Байкала из-за потепления
Владелец сделал незаконный съезд к своему кафе, теперь оплатит его демонтаж
В зоопарке Иркутска бэби-бум: родились более 40 животных
Сбылась мечта: бывшая жена футболиста Андрея Аршавина побывала на Байкале
Злоумышленник поджег дом и строительный вагончик в Иркутске
Сибиряк погасил долги по алиментам спустя 14 лет после совершеннолетия сына
Жители домов в нескольких округах Иркутска останутся без света 10 марта
ЖКХ - марафон 11 марта на радио «Комсомольская правда»
Сибиряк залез через окно к женщине и украл у нее украшения на 80 тысяч рублей
Сибиряк отсудил почти 150 тысяч рублей за упавшее на автомобиль дерево
Блогер из Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта, искупавшись в фонтане в торговом центре
Испанский путешественник Хосе Пахарес на велосипеде добрался из Магадана на Байкал