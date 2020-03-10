Пьяный водитель попытался скрыться от патрульных и через несколько метров съехал в кювет

10 Март 2020 2020-03-10T08:02:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне ночью сотрудникам ГИБДД из поселка Залари пришлось преследовать пьяного водителя, который решил сбежать от правосудия. Они заметили, что по улицам населенного пункта на большой скорости разъезжает автомобиль марки БМВ, водитель которого явно не в себе. Дорожные инспекторы решили проверить его и приказали остановиться. Но пьяный водитель не захотел сдаваться властям, и на полной скорости начал уходить от преследователей.

"Сотрудники ГИБДД сели в патрульный автомобиль и погнались за нарушителем, который попытался покинуть поселок и выехать на федеральную трассу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Но далеко уйти ему не удалось - он съехал в кювет прямо на выезде на основную дорогу".

Пьяного нарушителя задержали и допросили. Оказалось, что автомобилем управлял житель села Семеновск Заларинского района. В этот вечер он выпивал вместе со своими друзьями в кафе, а потом предложил покатать их по поселку. Также выяснилось, что те водительские права, которыми он пользуется, недействительны. В 2016 году его лишили их на 1,5 года, но мужчина так и не сдал этот документ в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU