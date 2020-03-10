2020-03-10T08:02:43+03:00
Происшествия

Пьяный водитель попытался скрыться от патрульных и через несколько метров съехал в кювет

Житель Заларинского района сидел со своими друзьями в кафе, а затем решил прокатить их по улицам
Анна ПОПОВА
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Пьяный водитель попытался скрыться от патрульных и через несколько метров съехал в кюветПьяный водитель попытался скрыться от патрульных и через несколько метров съехал в кюветФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Накануне ночью сотрудникам ГИБДД из поселка Залари пришлось преследовать пьяного водителя, который решил сбежать от правосудия. Они заметили, что по улицам населенного пункта на большой скорости разъезжает автомобиль марки БМВ, водитель которого явно не в себе. Дорожные инспекторы решили проверить его и приказали остановиться. Но пьяный водитель не захотел сдаваться властям, и на полной скорости начал уходить от преследователей.

"Сотрудники ГИБДД сели в патрульный автомобиль и погнались за нарушителем, который попытался покинуть поселок и выехать на федеральную трассу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Но далеко уйти ему не удалось - он съехал в кювет прямо на выезде на основную дорогу".

Пьяного нарушителя задержали и допросили. Оказалось, что автомобилем управлял житель села Семеновск Заларинского района. В этот вечер он выпивал вместе со своими друзьями в кафе, а потом предложил покатать их по поселку. Также выяснилось, что те водительские права, которыми он пользуется, недействительны. В 2016 году его лишили их на 1,5 года, но мужчина так и не сдал этот документ в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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