Бухгалтер из Ангарска перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

10 Март 2020 2020-03-10T08:35:50+03:00

Изменить размер текста: A A

На удочку мошенников могут попасться не только доверчивые пенсионеры, но и финансово грамотные люди, которые постоянно имеют дело с денежными потоками. Так недавно в один из отделов полиции Ангарска пришла 55-летняя женщина, которая работает бухгалтером в одном из образовательных учреждений.

"Она рассказала, что 7 марта ей позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей банка. - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Та сообщила, что со счетов бухгалтера кто-то пытается похитить деньги".

Чтобы этого избежать, аферистка предложила женщине перевести всю сумму с карты на так называемый безопасный счет. Стоит ли говорить, что на самом деле он принадлежал аферистам! Но в тот момент ангарчанка слишком испугалась за свои сбережения, поэтому не заметила подвоха и перечислила туда 490 тысяч рублей. Только после этого она решила съездить в банк, чтобы проверить, в порядке ли накопления. И там ей сообщили, что на самом деле она перевела деньги мошенникам. Теперь в ситуации предстоит разобраться полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU