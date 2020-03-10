Виновника смертельного ДТП в Казачинско-Ленском районе осудили на 3 года

10 Март 2020 2020-03-10T09:12:27+03:00

В 2017 году он сел за руль пьяным и столкнулся с внедорожником

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Казачинско-Ленский районный суд поставил точку в деле о смертельном ДТП, которое произошло 3 года назад в поселке Улькан. 26 августа 2017 года местный житель сел за руль без прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его не смутило, что его машина неисправна, и он может не справиться с управлением. В итоге он превысил скорость, потерял контроль над автомобилем и столкнулся с внедорожником на перекрестке.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель джипа погиб на месте, а его жена и внук получили различные травмы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области".

Виновник аварии не признавал свою вину даже при наличии неопровержимых доказательств. Но суд все равно вынес обвинительный приговор нетрезвому водителю, по вине которого погиб человек. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также, после того, как нарушитель выйдет на свободу, он не сможет управлять транспортными средствами еще 2 года. Подсудимый пытался обжаловать приговор, но в итоге его оставили неизменным.

ИСТОЧНИК KP.RU