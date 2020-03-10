Более миллиона рублей сибирячка отдала лжецелительнице за магические обряды

10 Март 2020 2020-03-10T09:33:36+03:00

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52-летняя жительница Бодайбо, верящая в сверхъестественное, отдала огромную сумму денег целительнице-аферистке, которую увидела по телевизору. Она заметила, что ведунье многие звонят в прямом эфире и просят решить проблемы, и подумала: а почему бы не попробовать? Она набрала номер, который высветился на экране и связалась с колдуньей.

"Женщина рассказала, что у нее есть проблемы в отношениях с сыном, и ведунья пообещала ей помочь за 18 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Она попросила клиентку зажечь свечи, сама включила музыку, а через некоторое время сообщила, что магический сеанс состоялся".

Но на этом знакомство жительницы Бодайбо с миром магии не закончилось. Аферисты также предложили ей провести обряд, избавляющий от болезней, который стоит 33 тысячи рублей, затем еще один. Всего таких целительных сеансов было 8. И с каждым разом их стоимость все увеличивалась. В общей сложности женщина заплатила ведунье более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Только потом она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию, где уже занимаются поисками этих экстрасенсов.

ИСТОЧНИК KP.RU