2020-03-10T09:33:36+03:00
Общество

Более миллиона рублей сибирячка отдала лжецелительнице за магические обряды

Всего женщина обращалась к ведунье 8 раз
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Более миллиона рублей сибирячка отдала лжецелительнице за магические обрядыБолее миллиона рублей сибирячка отдала лжецелительнице за магические обрядыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

52-летняя жительница Бодайбо, верящая в сверхъестественное, отдала огромную сумму денег целительнице-аферистке, которую увидела по телевизору. Она заметила, что ведунье многие звонят в прямом эфире и просят решить проблемы, и подумала: а почему бы не попробовать? Она набрала номер, который высветился на экране и связалась с колдуньей.

"Женщина рассказала, что у нее есть проблемы в отношениях с сыном, и ведунья пообещала ей помочь за 18 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Она попросила клиентку зажечь свечи, сама включила музыку, а через некоторое время сообщила, что магический сеанс состоялся".

Но на этом знакомство жительницы Бодайбо с миром магии не закончилось. Аферисты также предложили ей провести обряд, избавляющий от болезней, который стоит 33 тысячи рублей, затем еще один. Всего таких целительных сеансов было 8. И с каждым разом их стоимость все увеличивалась. В общей сложности женщина заплатила ведунье более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Только потом она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию, где уже занимаются поисками этих экстрасенсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более миллиона рублей сибирячка отдала лжецелительнице за магические обряды
Виновника смертельного ДТП в Казачинско-Ленском районе осудили на 3 года
Бухгалтер из Ангарска перевела мошенникам почти полмиллиона рублей
Пьяный водитель попытался скрыться от патрульных и через несколько метров съехал в кювет
Дмитрий Савиных проведет личный прием предпринимателей на площадке ТПП Восточной Сибири
ЖКХ - марафон 11 марта на радио «Комсомольская правда»
Большие промоины появились на льду Байкала из-за потепления
Владелец сделал незаконный съезд к своему кафе, теперь оплатит его демонтаж
В зоопарке Иркутска бэби-бум: родились более 40 животных
Сбылась мечта: бывшая жена футболиста Андрея Аршавина побывала на Байкале
Злоумышленник поджег дом и строительный вагончик в Иркутске
Сибиряк погасил долги по алиментам спустя 14 лет после совершеннолетия сына
Жители домов в нескольких округах Иркутска останутся без света 10 марта
ЖКХ - марафон 11 марта на радио «Комсомольская правда»
Сибиряк залез через окно к женщине и украл у нее украшения на 80 тысяч рублей
Сибиряк отсудил почти 150 тысяч рублей за упавшее на автомобиль дерево
Блогер из Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта, искупавшись в фонтане в торговом центре
Испанский путешественник Хосе Пахарес на велосипеде добрался из Магадана на Байкал