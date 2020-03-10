2020-03-10T11:30:42+03:00
Происшествия

В Иркутске пьяный водитель Мерседеса врезался в забор жилого дома и обругал полицейских

Всего, за выходные поймали на дорогах Иркутска 39 пбяных водителей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Иркутске пьяный водитель Мерседеса врезался в забор жилого дома и обругал полицейскихВ Иркутске пьяный водитель Мерседеса врезался в забор жилого дома и обругал полицейскихФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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О том, что пьяный водитель Мерседеса врезался в забор жилого дома по улице Вилюйская, и пытается скрыться с места ДТП, полицейским сообщили местные жители. Прибывшие оперативники выяснили, что за рулем немецкого авто находился 35-летний местный житель. Предъявлять свои документы, а также проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, он отказался.

- Кроме того, он начал вести себя агрессивно, и грубо выражался в адрес полицейских, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На нарушителя составлены административные протоколы.

Кстати, всего, за минувшие праздничные дни, на дорогах Иркутска инспекторы ГИБДД поймали 39 пьяных водителей. Еще 34 отказались от прохождения медосвидетельствования. И еще немного грустной статистики. 16 водителей повторно попались за то, что сели за руль в нетрезвом виде. Полицейские в очередной раз призывают автомобилистов, не садиться за руль в алкогольном опьянении. Это может привести к смертельным ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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