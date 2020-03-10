2020-03-10T12:43:23+03:00
Общество

Владелица магазина из Иркутска пойдет под суд за попытку дать взятку полицейскому

Она передала деньги посреднику, который должен был предложить их участковому
Анна ПОПОВА
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Владелица магазина из Иркутска пойдет под суд за попытку дать взятку полицейскомуВладелица магазина из Иркутска пойдет под суд за попытку дать взятку полицейскомуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сотрудники Следственного отдела по Куйбышевскому району завершили расследование дела о попытке дать взятку полицейскому. Вскоре на скамье подсудимых окажется владелица торгового павильона. В январе этого года участковый нашел у нее в магазине контрафактный товар и пригрозил административным штрафом. Женщина не захотела отвечать за нарушение по закону, поэтому решила "замять" дело и дать полицейскому взятку.

"Она попросила своего знакомого встретиться с участковым и передать ему крупную сумму денег в размере 80 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - Но сотрудник МВД отказался и тут же задержал и мужчину, и владелицу магазина".

За то, что хозяйка павильона попыталась дать взятку должностному лицу через посредника, ее ждет уголовное наказание. Максимальное наказание за подобное нарушение - 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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