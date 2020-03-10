Мошенники обманули двух усольчанок, которые хотели сделать выгодные покупки в интернете

10 Март 2020 2020-03-10T14:07:43+03:00

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Накануне две жительницы Усолья-Сибирского стали жертвами обмана в интернете. Каждая из них потеряла деньги из-за объявлений в интернете. Так 46-летняя усольчанка захотела продать спальный гарнитур. Разместила объявление, установила цену - 27 тысяч рублей, и стала ждать покупателя. Он нашелся быстро - мужчина из Хабаровска заявил, что покупает гарнитур, не торгуясь, и уже вечером за ним приедут грузчики.

"Покупатель сказал, что у него нет своего счета, и он оплатит мебель с помощью реквизитов организации, в которой работает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Чтобы оплата прошла, женщину попросили назвать все данные своей банковской карты. Та согласилась, не раздумывая".

Получив доступ к счетам жертвы, аферист начал снимать с него небольшие суммы. Благо в банке заметили, что с карты усольчанки подозрительно пропадают деньги, и заблокировали ее. Так большую часть сбережений удалось сохранить, но 50 тысяч аферист все же успел украсть.

Другой жертвой обманщиков стала 33-летняя усольчанка. Она увидела объявление о продаже массажера за 3500 рублей. Она перечислила продавцу нужную сумму и стала ждать доставку. Но в коробке, которую ей в итоге прнесли, оказались дешевые китайские наручные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU