2020-03-11T03:57:41+03:00
Общество

Поезда «Иркутск-Улан-Батор» отменены из-за коронавируса

Между Монголией и Россией закрыто железнодорожное сообщение
Мария КНЯЗЕВА
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Поезда «Иркутск-Улан-Батор» отменены из-за коронавирусаПоезда «Иркутск-Улан-Батор» отменены из-за коронавирусаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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С 10 марта временно приостановлено железнодорожное сообщение между Россией и Монголией. Через пограничный переход Наушки-Сухэ-Батор проезд закрыт, в связи с этим отменены рейсовые поезда № 5/6 «Улан-Батор–Москва» и № 305/306 «Иркутск-Улан-Батор».

«Такое решение приняло руководство «Улан-Баторской железной дороги» для того, чтобы не допустить проникновения на территорию Монголии новой коронавирусной инфекции», - сообщает пресс-служба РЖД. – О возобновлении движения сообщим.

Купленные билеты нужно сдать в кассы, где они приобретались. Путешественникам вернут их полную стоимость.

- Если отказ от поездки происходит на территории иностранного для пассажира государства, он должен обратиться в железнодорожную кассу и проставить специальную отметку об отмене поезда для последующей операции возврата, - отмечают в РЖД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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