2020-03-11T04:46:30+03:00
Общество

«Во все тяжкие» по-сибирски: двое братчан «варили» наркотики в гараже

«Химиков» приговорили к лишению свободы
Мария КНЯЗЕВА
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«Во все тяжкие» по-сибирски: двое братчан «варили» наркотики в гараже«Во все тяжкие» по-сибирски: двое братчан «варили» наркотики в гаражеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Двое безработных братчан решили «работать на себя». Вот только способы дохода были выбраны незаконные: в одном из гаражей строительного кооператива они начали производить наркотики в феврале 2019 года.

«Мозгом» производства был 42-летний сибиряк, а его 27-летний помощник нашел химическое оборудование и добывал нужные компоненты. Однако, «бизнес» их процветал недолго: 15 мая в лабораторию нагрянули сотрудники ФСБ.

«Установлено, что 42-летний подсудимый произвел 53,17 грамма синтетического наркотика», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. – «Было заведено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере»».

Мужчины во всем сознались. Во время следствия помогали в его расследовании, рассказали о своих соучастниках. Судья приговорил их к лишению свободы на 7 и 8, 5 лет. Братчане проведут их в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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