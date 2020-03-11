2020-03-11T07:15:35+03:00
Общество

Сергей Сокол: стратегия социально-экономического развития Иркутской области должна учитывать предложения бизнес-сообщества

Наиболее важные вопросы спикер обсудил на встрече с предпринимателями
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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В Иркутской области проходят обсуждения по поводу того, что должно войти в стратегию социально-экономического развития региона. Председатель Законодательного Собрания Приангарья Сергей Сокол встретился с бизнес-сообществом и затронул важные темы.

Так, один из вопросов касался установки дифференцированных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения, чтобы оптимизировать налоговые режимы для предпринимателей из-за отмены единого налога на вмененный доход с 2021 года. Также необходимо установить в областном законодательстве инвестиционный налоговый вычет для того, чтобы предприниматели смогли использовать его с 2021 года.

- Мы уже направили письмо правительству региона с предложением создать рабочую группу, - сказал Сергей Сокол. - Уверен, совместными усилиями мы выработаем качественный механизм, который будет способствовать развитию новых производств, технологий, выпуску товаров высокого качества

Глава областного парламента также призвал предпринимателей активно включиться в работу над стратегией социально-экономического развития региона.

- Когда экономика основана только на крупных гигантах, это неизбежно приводит к перекосам и сложностям, связанным, например, с конъюнктурой на глобальных рынках. А малый и средний бизнес – очень крепкая и мобильная база экономики, способная быстро подстраиваться под требования рынка. Нам вместе надо довести Стратегию до ума, чтобы она была реально действующим документом, дающим благодатную почву для развития бизнеса, процветания региона и благополучия жителей, – подчеркнул Сергей Сокол.

По итогам обсуждения было решено проводить такие встречи постоянно, определяя для каждой из них конкретную тематику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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