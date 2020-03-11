2020-03-11T07:41:50+03:00
Общество

Передумал: мужчина, поменявшись авто с приятелем, на следующий день сообщил об угоне

Жителя Иркутской области будут судить за ложный донос
Мария КНЯЗЕВА
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Передумал: мужчина, поменявшись авто с приятелем, на следующий день сообщил об угонеПередумал: мужчина, поменявшись авто с приятелем, на следующий день сообщил об угонеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Совершили обмен. Два приятеля в Усолье-Сибирском поменялись автомобилями. Отдав «Тойоту Спринтер» усольчанин взамен получил от знакомого машину отечественной марки.

«Кажется, я сглупил», - решил на следующий день владелец иномарки.

Думая, как же вернуть автомобиль, 19-летний парень отправился в полицию и заявил об его угоне.

«Сотрудники уголовного розыска во время оперативно-разыскных мероприятий выяснили, что никакого хищения не было. Ключи от «Тойоты» заявитель отдал сам», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Так владелец авто сам отправится на скамью подсудимых. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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