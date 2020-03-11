Штраф 200 тысяч за езду в пьяном виде взыскали приставы Иркутской области
Его лишили водительского удостоверения, но он снова сел за руль, да еще и нетрезвым. Жителя поселка Магистральный в Иркутской области, управлявшего в состоянии опьянения, остановили сотрудники Госавтоинспекции.
«Мужчину в Казачинско-Ленском районном суде признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»», - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. – «Бывшему водителю назначили уголовный штраф в размере 200 000 рублей с рассрочкой на два года».
Сначала должник регулярно вносил средства в счет погашения штрафа, но спустя какое-то время перестал. Его дело перешло к судебным приставам.
«Жителю Магистрального сообщили, что согласно закону, если он не выплатит штраф, его ждут либо обязательные работы, либо лишение свободы», - отмечают специалисты.
И это подействовало. Неплательщик перечислил всю оставшуюся сумму в бюджет Российской Федерации.
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ИСТОЧНИК KP.RU