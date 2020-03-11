2020-03-11T09:38:32+03:00
Происшествия

Риелтор из Ангарска, совершивший 59 преступлений, отправится за решетку на 4 года

Аферист украл у своих друзей и знакомых больше 6 миллионов рублей
Виктория ГЕРКО
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Риелтор из Ангарска, совершивший 59 преступлений, отправится за решетку на 4 года.Риелтор из Ангарска, совершивший 59 преступлений, отправится за решетку на 4 года.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ангарские следователи смогли доказать вину 34-летнего риелтора из Ангарска, который смог совершить 59 преступлений и украсть больше 6 миллионов рублей.

Как удалось выяснить следствию, мужчина, работая риелтором, создал целых две преступных схемы. Сначала злоумышленник помогал незаконно обналичивать материнские капиталы. Для этого он делал липовые документы. Затем подсудимый решил перейти на своих знакомых, которые знали, что он занимается продажей недвижимости.

«Аферист уговаривал приятелей вложиться в выгодный бизнес – перепродажу недвижимости. Якобы после сделки кредиторам вернется крупная сумма», рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. «На уловку мошенника попался 21 человек, причем некоторых из них мужчина обманул не раз».

Но, как оказалось потом, возвращать аферист не собирался ни копейки. Сначала он «кормил» их обещаниями, а затем и вовсе уехал – в Республику Крым, где его и задержали сотрудники полиции.

В суде мошенник полностью признал свою вину, но уйти от наказания это ему не помогло. Ближайшие 4 года мужчина проведет в исправительной колонии. Также суд удовлетворил все иски потерпевших на сумму более 6 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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