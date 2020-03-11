2020-03-11T10:21:14+03:00
Происшествия

Преступник из Бурятии узнал себя по ориентировке в социальных сетях и пришел в полицию с повинной

Мужчина ограбил своего знакомого, украв документы, деньги и телефон
Виктория ГЕРКО
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Преступник из Бурятии узнал себя по ориентировке в социальных сетях и пришел в полицию с повинной.Преступник из Бурятии узнал себя по ориентировке в социальных сетях и пришел в полицию с повинной.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В полицию с повинной пришел 28-летний житель Улан-Удэ. Он, увидев себя в ориентировке, решил добровольно сдаться сотрудникам и написать чистосердечное признание. Мужчина рассказал, что это он ограбил 35-летнего горожанина 4 марта.

Как оказалось, потерпевший и нападавший познакомились в день преступления около продуктового магазина. Мужчины решили продолжить разговор в одном из кафе города. Затем приятели отправились на берег реки Уда на машине. Но, видимо, во время поездки между ними возникло недопонимание.

«Между мужчинами завязалась драка. Злоумышленник ударил потерпевшего бутылкой по голове, а затем похитил имущество», сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии. «Нападавший украл сотовый телефон, банковскую карту и документы. Ущерб составил 15 тысяч рублей».

На официальном сайте ведомства 10 марта была размещена ориентировка нападавшего. В этот же день злоумышленник увидел ее в сети Интернет и, узнав себя, решил не скрываться от органов. Он по собственному желанию пришел в отдел полиции.

Как выяснило следствие, мужчина ранее судим не был. Официально нигде не работает. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Следствие продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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