Проезд по улице Култукской в Иркутске ограничили до 15 апреля

11 Март 2020 2020-03-11T10:40:24+03:00

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 1 марта по 15 апреля частично ограничили движение по улице Култукской на участке от улицы Красноярской до улицы Поленова. Ранее Култукская была закрыта в промежутке от Ушаковской до Красноярской. Движение автомобилей по этому отрезку дороги тоже запрещено до 15 апреля.

«Ограничение проезда связано с проведением капитального ремонта», рассказали в пресс-службе администрации города. «На данном этапе ведется строительство ливневой канализации».

Напомним, что 12 марта в Иркутске пройдет проверка местных систем оповещения. Сирены и голосовые, которые оповещают о пожаре, прозвучат в городе с 10:40 до 12 часов. Иркутян и гостей города просят сохранять спокойствие. Такая же проверка пройдет и в Ангарске 12 марта с 10 до 12 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU