2020-03-11T11:06:59+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей и отца на пожаре в поселке Маркова

Следователям предстоит разобраться, виновен ли кто-то в смерти троих человек
Виктория ГЕРКО
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СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей и отца на пожаре в поселке Маркова. Фото: пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей и отца на пожаре в поселке Маркова. Фото: пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
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Разобраться в причинах гибели двоих детей и их отца предстоит следователям СУ СКР по Иркутской области. Напомним, «КП»-Иркутск уже сообщала о ужасной трагедии, которая произошла 11 марта в поселке Маркова. Ночью там загорелся двухэтажный дом. К тому моменту, как на место происшествия прибыли спасатели, здание уже полностью было охвачено огнем.

Из дома успели выбежать женщина с двумя маленькими детьми и её пожилая мать. Они рассказали пожарным, что внутри находятся трое: школьники семи и девяти лет и их 61-летний отец, который хотел спасти детей. К сожалению, сделать это не удалось даже прфоессионалам.

«Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах трагедии, которые привели к гибели троих человек. Сейчас идет пожаро-техническая экспертиза», рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. «По данному факту возбужденно уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По предварительной версии причиной возгорания стала неисправность печного отопления. Как рассказали спасатели, в этом доме недавно была установлена противопожарная сигнализация. Но из-за частого срабатывания, жильцы отключили ее. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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