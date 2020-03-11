11 Март 2020 2020-03-11T13:31:39+03:00

На границе Бурятии задержали 137 килограмм сухофруктов неизвестного происхождения. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии.

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В Кяхте на пропускном пункте сотрудники Наушкинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора обнаружили в автомобиле больше 100 килограмм сухофруктов неизвестного происхождения.

Автомобиль с незаконными сухофруктами удалось задержать на границе России и Монголии. Как удалось выяснить, граждане Монголии на своем автомобиле попытались перевезти из России в Монголию 137 килограмм сухофруктов. Откуда они привезены и где выращивались, неизвестно.

«Партию перевозили без фитосанитарного сертификата, что является нарушением закона», рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии. «Кроме этого, отсутствие соответствующих документов создают угрозу распространения карантинных организмов».

На иностранцев возбуждены административные дела по статье «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции». Теперь граждане Монголии обязаны заплатить штраф, а также оформить необходимые документы для продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU