В Бурятии ограничат движение большегрузов по региональным трассам с 25 апреля

11 Март 2020 2020-03-11T12:57:55+03:00

Как утверждают в Минтрансе республики, такие меры необходимы для сохранности автодорог

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Теплая погода для водителей, маршрут которых проходит через Бурятию, принесет много хлопот. А все потому, что проехать на машинах они смогут далеко не везде. Такое решение принял Минтранс республики.

Как пояснили в ведомстве, ограничения вводят для сохранности автодорог. Весной автомобили, в особенности большегрузы, наносят большой вред дорожному полотну, которое особенно уязвимо в данный момент.

«Подобные ограничения вводятся в Бурятии ежегодно. Обычно с 15 мая. Однако весной прошлого года теплая погода – выше 20 градусов – установилась уже в конце апреля. Дорога быстро оттаяла», сообщают в пресс-службе Минтранса Бурятии. «Результат не заставил себя долго ждать. Состояние автомобильного полотна резко ухудшилось».

Для южных районов республики запрет начнет действовать с 25 апреля и продлится до 25 мая. А в северных районах ограничение начнется на месяц позже - с 25 мая, а закончится 15 июня.

Обычно запрет длится не больше 30 дней. Но в особенных случаях, например, при неблагоприятных климатических условиях, он может быть продлен, но не больше, чем на 10 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU