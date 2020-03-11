2020-03-11T13:50:52+03:00
Общество

До -38 градусов похолодает 12 марта в Иркутской области

Надеть легкие пальто и весенние курточки сибиряки смогут еще не скоро
Виктория ГЕРКО
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До -38 градусов похолодает 12 марта в Иркутской области.До -38 градусов похолодает 12 марта в Иркутской области.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Тающий снег под ногами, припекающее солнце и капель. Несмотря на то, что весна уже ворвалась в Иркутск, сибирякам нужно готовиться к морозам. Синоптики прогнозируют, что 12 марта температура в области опустится, только подумайте, до -38 градусов. Вот такая весна в Сибири.

«В Иркутской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет снег», сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «Ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с. Местами порывы до 14 м/с. К сильным ветрам стоит подготовиться и жителям западных и северных районов. Там ветер дует со скорость 5-10 м/с. Метеорологи обещают метели».

Температура ночью по области -12…-17, при прояснении -22…-27, в западных и северо-западных районах при облачной погоде -5…-10. В Катангском и северо-восточных районах -23,-28°, в пониженных формах рельефа -33…-38. А вот днем столбик термометра поднимается до плюсовых температур. Днём ожидается +1…+6, при облачной погоде -4…-9, в северо-восточных районах -9…-14.

А вот в самом Иркутске погода будет теплее. В городе в четверг, 12 марта, ожидается переменная облачность. Синоптики заверяют, что день пройдет без осадков. Ветер дует юго-восточный со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров ночью покажут -13…-15, а днем температура воздуха поднимется +2…+4.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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